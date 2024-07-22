Врач Воробьев: после 45 лет может случиться обострение биполярного расстройства

Обострение шизофрении, биполярного и шизоаффективного расстройств может приходиться на период 45-60 лет. Об этом рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, также в этом возрасте может манифестировать бредовое расстройство. Часто это бред преследования, страх отравления, так называемый бытовой бред. Чаще всего встречается именно ипохондрический бред.

Кроме того, могут появиться галлюцинации. Они сопровождаются подавленным настроением, тревогой и другими симптомами депрессии, отметил Воробьев.

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