Врач Воробьев: нарушение кратковременной памяти в 45 лет может быть признаком деменции

Психиатр Руслан Воробьев перечислил начальные симптомы деменции. Некоторые из них могут встречаться в возрасте 45-60 лет, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, тревожным звонком является рассеянность. Кроме того, стоит обратить внимание на свое здоровье при нарушении кратковременной памяти и снижении работоспособности.

Врач отметил, что наиболее частая причина развития синдрома — болезнь Альцгеймера. Однако опасность также представляют атеросклероз и инсульт, добавил сайт kp.ru.

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте