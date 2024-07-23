Врач Воробьев: нарушение кратковременной памяти в 45 лет может быть признаком деменции
Психиатр Руслан Воробьев перечислил начальные симптомы деменции. Некоторые из них могут встречаться в возрасте 45-60 лет, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, тревожным звонком является рассеянность. Кроме того, стоит обратить внимание на свое здоровье при нарушении кратковременной памяти и снижении работоспособности.
Врач отметил, что наиболее частая причина развития синдрома — болезнь Альцгеймера. Однако опасность также представляют атеросклероз и инсульт, добавил сайт kp.ru.
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