Врач Воробьев: нарушение кратковременной памяти в 45 лет может быть признаком деменции

Психиатр Руслан Воробьев перечислил начальные симптомы деменции. Некоторые из них могут встречаться в возрасте 45-60 лет, отметил эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, тревожным звонком является рассеянность. Кроме того, стоит обратить внимание на свое здоровье при нарушении кратковременной памяти и снижении работоспособности.

Врач отметил, что наиболее частая причина развития синдрома — болезнь Альцгеймера. Однако опасность также представляют атеросклероз и инсульт, добавил сайт kp.ru.