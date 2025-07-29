Врач Волков указал на повышенный риск пассивной игромании у женщин

Психотерапевт Антон Волков рассказал « Газете.ru », что женщины реже страдают от пристрастия к азартным играм, но риск стать пассивными игроманами у них выше.

По словам специалиста, основная масса лудоманов — это мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.

«Женщины в зависимость от азартных игр впадают реже, но зато сильнее рискуют стать пассивными игроманами. Нередко бывает, что в паре (особенно молодой) партнерша принимает сторону мужа и готова закрывать глаза даже на крупные проигрыши», — отметил медик.

Как пояснил Волков, в таком случае женщина вовлекается в процесс, поддерживает супруга морально, верит в будущие успехи. Подобные ситуации могут привести к серьезным последствиям для семейных отношений.