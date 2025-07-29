Врач Волков указал на повышенный риск пассивной игромании у женщин
Психотерапевт Антон Волков рассказал «Газете.ru», что женщины реже страдают от пристрастия к азартным играм, но риск стать пассивными игроманами у них выше.
По словам специалиста, основная масса лудоманов — это мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.
«Женщины в зависимость от азартных игр впадают реже, но зато сильнее рискуют стать пассивными игроманами. Нередко бывает, что в паре (особенно молодой) партнерша принимает сторону мужа и готова закрывать глаза даже на крупные проигрыши», — отметил медик.
Как пояснил Волков, в таком случае женщина вовлекается в процесс, поддерживает супруга морально, верит в будущие успехи. Подобные ситуации могут привести к серьезным последствиям для семейных отношений.