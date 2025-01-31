Врач Волгина: нормализовать давление можно с помощью коррекции образа жизни

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала Life , что низкое артериальное давление может возникнуть по различным причинам, включая резкие изменения температуры. В большинстве ситуаций проблему можно решить дома, но в некоторых случаях необходима срочная медицинская консультация.

Одной из распространенных причин является сбой в работе вегетативной нервной системы. Однако такое состояние возможно только после исключения серьезных заболеваний. Если причина кроется в нарушении работы вегетативной системы, то нормализовать давление можно с помощью коррекции образа жизни: сбалансированного питания, регулярных физических упражнений и соблюдения режима сна.

Отдых рекомендован пациентам, у которых давление снижается из-за беременности или переутомления. Для краткосрочного повышения давления можно употреблять напитки с кофеином.

Волгина подчеркнула, что низкое артериальное давление может свидетельствовать о серьезных состояниях, таких как сердечные пороки, системные и эндокринные заболевания, патологии печени, мозга и других органов. Она рекомендовала не пытаться повышать давление самостоятельно в таких ситуациях.