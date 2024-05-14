Врач Водовозов призвал пить противопаразитарные лекарства только по показаниям | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 11:48 Врач Водовозов призвал пить противопаразитарные лекарства только по показаниям

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с радиостанцией Sputnik назвал ошибочным мнение, что людям полезно принимать глистогонные средства для профилактики. По словам медика, пить противопаразитарные лекарства следует только по показаниям лечащего доктора.

«Мы должны знать, какая разновидность гельминта внутри человека, и только после этого выбирать способ лечения, потому что они различаются», — сказал он.

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Врач пояснил, что существуют разные группы лекарственных препаратов с разными механизмами действия, и некоторые из них имеют тяжелые побочные действия. Чаще всего они наносят вред печени, добавил Водовозов.