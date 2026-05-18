Врач Водовозов предупредил о риске летального исхода при тепловом ударе

Сильная жара может привести к серьезным проблемам со здоровьем, заявил терапевт Алексей Водовозов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам врача, наиболее распространенным последствием длительного пребывания на солнце является солнечный удар. Это состояние возникает из-за локального перегревания головного мозга и может сопровождаться потерей сознания.

Более опасным является тепловой удар, который может иметь серьезные последствия, вплоть до летального исхода. При высокой температуре воздуха и отсутствии циркуляции человек перестает отдавать тепло во внешнюю среду, что приводит к перегреванию организма, объяснил медик.