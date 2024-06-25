Врач Водолазкая напомнила о важности витамина С для здоровья кожи

В качестве ключевого нутриента, который активно влияет на здоровье кожи, можно рассматривать витамин С. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, Ангелина Водолазкая.

Она отметила, что получить этот микроэлемент можно из свежих фруктов, ягод и овощей. А также и из животной пищи, например, он содержится в печени.

«Витамин С благоприятно сказывается на образовании и распределении пигмента в коже, предупреждая гиперпигментацию», — отметила Водолазкая.

Как добавил RT, витамин С является водорастворимым антиоксидантом, который защищает клетки от свободных радикалов и участвует в образовании волокон коллагена.