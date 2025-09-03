Врач Власов назвал бледную поганку самым опасным ядовитым грибом

По словам Власова, употребление бледной поганки, содержащей аманитотоксины, может привести к повреждению печени, отеку головного мозга и смерти. Чтобы сохранить жизнь после отравления этим грибом, пациенту может потребоваться трансплантация печени. Летальность в таких случаях около 50%.

Схожую картину по механизму и клиническим проявлениям вызывает употребление мухомора вонючего. Серьезную опасность представляют и строчки обыкновенные, которые вызывают поражение печени и почек, а также судороги и неврологические расстройства. Свинушки же вызывают паксилюсный синдром.