Врач Вялов призвал не использовать препараты от диареи при пищевом отравлении
Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал частую ошибку, совершаемую при самолечении пищевого отравления. Слова эксперта опубликовала радиостанция Sputnik.
Речь идет об использовании средств от диареи при заражении вирусной или бактериальной инфекцией. Применение данных препаратов «останавливает всех „гадов“ в кишечнике в одном месте», пояснил врач.
При этом медик напомнил о необходимости компенсировать потерю влаги. Отличный вариант — солевые растворы, которые продаются в аптеках.
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