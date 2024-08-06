Врач Вялов призвал не использовать препараты от диареи при пищевом отравлении

Речь идет об использовании средств от диареи при заражении вирусной или бактериальной инфекцией. Применение данных препаратов «останавливает всех „гадов“ в кишечнике в одном месте», пояснил врач.

При этом медик напомнил о необходимости компенсировать потерю влаги. Отличный вариант — солевые растворы, которые продаются в аптеках.