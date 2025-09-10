Врач Вяликова назвала желтые прожилки признаком арбуза с нитратами

Арбуз содержит витамины A, C, группы B, а также калий и магний. Он обладает мочегонным действием, помогает очищать почки, выводит излишки жидкости. Об этом рассказала врач Наталья Вяликова в беседе с « Краснодарскими известиями ».

По словам эксперта, в красных плодах есть ликопин — антиоксидант, защищающий клетки от разрушения. Кроме того, у продукта низкая калорийность, что делает его привлекательным для следящих за фигурой.

Однако стоит обращать внимание на внешний вид арбуза, чтобы избежать употребления плодов с большим количеством нитратов, вызывающих отравление. К признакам «перекормленной» ягоды относятся ярко-красная мякоть с фиолетовым оттенком, глянцевый срез, бурые и желтые прожилки, а также отсутствие характерной зернистости.

Врач рекомендовала покупать арбузы в период их естественного созревания — с конца лета и до начала осени, а также выбирать плоды без трещин и других повреждений.