Врач Висо посоветовал отказаться от капсульного кофе из-за риска рака

Врач Мануэль Висо рекомендовал отказаться от употребления капсульного кофе. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на El Español .

Как пояснил медик, в кофе содержится фуран — соединение, которое выделяется при обжарке зерен и считается возможным канцерогеном. В обычных условиях вещество постепенно улетучивается, однако в капсулах, представляющих собой закрытую систему, оно сохраняется, отметил врач.

По словам эксперта, у лабораторных мышей фуран увеличивал риск развития рака и повреждал печень, но его влияние на человека еще предстоит изучить. Поэтому врач посоветовал чередовать капсульный кофе с другими видами, добавила «Свободная пресса».