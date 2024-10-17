Врач Вищипанова предупредила, что поддельные косметологические препараты очень опасны

Эксперт подчеркнула, что реакция организма на такие подделки может быть крайне непредсказуемой. К примеру, использование несертифицированного препарата может спровоцировать аутоиммунные реакции или вызвать неожиданные изменения в тканях пациента.

Она также указала, что косметологические процедуры следует проводить только в лицензированных салонах или клиниках, имеющих договора с надежными поставщиками. В регистрационном удостоверении должно быть четко указано, что препараты должны поступать только от определенных компаний, однако, как правило, пациент не имеет возможности это проверить.