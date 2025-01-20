Врач Виноградов: витамин C и адсорбенты помогут очистить организм от алкоголя

Реаниматолог и эксперт в области телемедицины Сергей Виноградов рассказал в интервью радиостанции Sputnik о том, что происходит с организмом при употреблении алкоголя, а также дал несколько рекомендаций, как помочь организму справиться с последствиями употребления соответствующих напитков.