Врач Виноградов: витамин C и адсорбенты помогут очистить организм от алкоголя
Реаниматолог и эксперт в области телемедицины Сергей Виноградов рассказал в интервью радиостанции Sputnik о том, что происходит с организмом при употреблении алкоголя, а также дал несколько рекомендаций, как помочь организму справиться с последствиями употребления соответствующих напитков.
По словам специалиста, во время застолья подвергаются стрессу важнейшие органы. Среди них — сердечно-сосудистая система, головной мозг, желудочно-кишечный тракт. Нормальная работа организма нарушается, питательные вещества, включая кислород, перестают поступать в нужном объеме.
Для очищения от спиртного врач посоветовал обильное питье, насыщенное витамином С (клюквенный морс, шиповник и др.). Также полезно принять натуральные сорбенты, например активированный уголь. Диета должна включать легкие продукты без соли, чтобы уменьшить нагрузку на печень.