Врач Викулов: в водоемах с большим количеством уток можно заразиться церкариозом
Церкариоз — паразитарное заболевание, которое встречается повсеместно в России. Недуг вызывают гельминты церкария, рассказал врач Георгий Викулов в беседе с ИА НСН.
По его словам, переносчиками являются пресноводные улитки и водоплавающие птицы. Обычно заражение происходит при купании в стоячей воде с большим количеством уток, пояснил эксперт.
Викулов также отметил, что церкарии способны проникать под кожу, вызывая сыпь. Когда они погибают, человек сталкивается с сильным зудом.
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