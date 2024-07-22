Врач Викулов: в водоемах с большим количеством уток можно заразиться церкариозом

Церкариоз — паразитарное заболевание, которое встречается повсеместно в России. Недуг вызывают гельминты церкария, рассказал врач Георгий Викулов в беседе с ИА НСН.

По его словам, переносчиками являются пресноводные улитки и водоплавающие птицы. Обычно заражение происходит при купании в стоячей воде с большим количеством уток, пояснил эксперт.

Викулов также отметил, что церкарии способны проникать под кожу, вызывая сыпь. Когда они погибают, человек сталкивается с сильным зудом.

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