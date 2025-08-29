Врач Вихлянов объяснил повышенный риск развития рака у пожилых накопленными мутациями

Главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов обозначил причины, по которым люди старше 55 лет чаще сталкиваются с раком. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на Telegram-канал «Алтайский онкодиспансер».

Как пояснил врач, в клетках человека на протяжении жизни накапливаются мутации из-за канцерогенов: курения, ультрафиолета, радиации, химических веществ и лишнего веса. С годами защитные функции организма, включая иммунитет, ослабевают, что увеличивает риск развития опухолей.

Специалист подчеркнул, что возраст больше не является препятствием для лечения рака. Пациенты старше 80 лет сегодня получают необходимую профессиональную помощь.