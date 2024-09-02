Врач Видяскин: плавание и йога снизят артериальное давление

Зачастую снизить артериальное давление можно без приема специальных медикаментов. В этом помогут занятия плаванием и йогой, рассказал врач-терапевт Игорь Видяскин в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также эффективна будет ходьба, достаточно всего 30 минут легких тренировок в день. Кроме того, при повышенном давлении можно попробовать сделать медитацию или же сходить на массаж.

Врач также порекомендовал людям с гипертонией ограничивать кофеин в рационе и полностью отказаться от употребления алкоголя.