Врач Вертиева: татуировки могут спровоцировать аутоиммунные реакции и вызвать лимфому

Красящий пигмент в татуировках может спровоцировать аутоиммунные реакции и вызвать лимфому. Об этом предупредила врач-онколог-дерматолог Екатерина Вертиева в разговоре с «Москва 24» .

Ученые из Дании и Финляндии выяснили, что татуировки могут повысить риск развития рака кожи и лимфомы. В лимфатических узлах накапливаются чернила, что способно привести к хроническому воспалению. Особенно это касается больших рисунков.

Вертиева отметила, что частота встречаемости меланомы, базальноклеточного и плоскоклеточного рака среди людей с татуировками не отличается от общей популяции. Однако такие рисунки иногда мешают заметить кожные заболевания.

Также эксперт добавила, что тату может привести к развитию лимфомы и псевдолимфомы. Красящий пигмент вызывает активацию иммунной системы и появление аутоиммунных реакций. Причем это не зависит от размера рисунка, заключила доктор.