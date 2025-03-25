Врач Верба посоветовала воздержаться от газировки и капусты перед полетом

В преддверии полета стоит придерживаться специальной диеты и исключить из рациона газообразующие продукты. К ним относятся газированные напитки, а также капуста, бобовые и овощи. Об этом «Газете.Ru» сообщила Ольга Верба — доктор медицинских наук и президент ассоциации врачей авиационной медицины.

«Воздушный метеоризм может значительно повлиять на самочувствие пассажира из-за разницы давления. А если к этому добавить выход газов из продуктов, которые вы съели, то самочувствие может ухудшиться. Поэтому лучше отдать предпочтение легкой пище перед полетом, чтобы избежать проблем с ЖКТ», — отметила врач.

Не менее важно пить достаточное количество жидкости в полете. Рекомендуется употреблять по одному стакану чистой воды в час полета, но следует избегать избытка жидкости в организме.

Соленую пищу лучше исключить, потому что она может вызвать отеки. Еще одна рекомендация — полноценный сон перед полетом. Утомление может усилить стресс от перелета, добавила Верба.