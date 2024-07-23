Врач Венерина: при длительном употреблении спиртного меняется мышление

Постоянное потребление алкоголя провоцирует проблемы с выстраиванием причинно-следственных связей, из-за чего может начать меняться мышление. Об этом рассказала врач Яна Венерина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, также появляются проблемы с выстраиванием причинно-следственных связей и происходит деградация личности. Это объясняется негативным влиянием алкоголя на нейроны.

При этом алкоголь в малых дозах, например, бокал шампанского на Новый год, колоссального вреда головному мозгу не приносит, отметила Венерина.

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