Врач Вечтомов: усталость может быть признаком анемии и гипотиреоза

Повышенная утомляемость может указывать на ряд серьезных проблем со здоровьем. Среди них — анемия, диабет и гипотиреоз. Об этом рассказал врач-терапевт Сергей Вечтомов в беседе с « Газетой.ru ».

По словам специалиста, усталость способна возникать на фоне скачков уровня глюкозы в крови при сахарном диабете первого и второго типов. Кроме того, утомляемость провоцируется недостатком кислорода в тканях из-за железодефицитной, В-12-дефицитной или фолиеводефицитной анемии.

«Гипотиреоз — эндокринологическое заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы. Это тоже может быть причиной повышенной усталости», — предупредил медик.

Он также отметил, что симптом часто встречается у людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Некоторые виды рака потребляют большое количество энергии для роста опухоли.