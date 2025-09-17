Врач Васильева предупредила о судорогах и нарушении дыхания при коклюше

Коклюш — это острая инфекция, которая поражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и вызывается бактерией Bordetella pertussis. Заболевание передается воздушно-капельным путем и характеризуется приступами спазматического кашля. Об этом сообщила педиатр Елена Васильева в беседе с RT .

По ее словам, коклюш развивается постепенно и может длиться более 10 недель. Первые симптомы зачастую напоминают простуду, но в этот период человек наиболее заразен.

«Иногда после такого приступа может отходить вязкая мокрота, случаться рвота. В тяжелых случаях могут происходить более 20 приступов кашля за сутки, возникать судороги, а также может нарушаться дыхание, угнетаться сознание», — предупредила медик.

Как пояснила специалист, в подобных ситуациях необходима госпитализация. Самым эффективным способом защиты от недуга Васильева назвала вакцинацию.