Врач Вашкевич предупредила о тугоухости из-за использования ватных палочек

Оториноларинголог Полина Вашкевич предупредила о возможных последствиях использования ватных палочек для чистки ушей. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Как пояснила врач, такой способ может обернуться травмированием слухового прохода и барабанной перепонки, которая первая отвечает за восприятие звуковой волны. Соответствующие повреждения грозят снижением суха, которое требует хирургического вмешательства для коррекции, добавил RT.

По словам медика, употребление противовоспалительных лекарств, например аспирина, в чрезмерных количествах, тоже способно вызвать тугоухость, однако в большинстве случаев это состояние обратимо.