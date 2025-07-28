Врач Вашкевич отметила, что чай, морсы и подтаявшее мороженое помогут облегчить боль в горле

Летняя боль в горле может быть вызвана перепадами температур, сухим воздухом из-за кондиционера и переохлаждением горла от холодных напитков или мороженого. Врач-оториноларинголог Полина Вашкевич рассказала «Газете.Ru» , как быстро облегчить боль в горле в летний период.

По словам доктора, для облегчения состояния рекомендуется пить теплые напитки, такие как чай или морс. Однако некоторым людям может помочь подтаявшее мороженое, так как холод способен снизить чувствительность нервных окончаний в горле.

Обычные леденцы без сахара также могут снять боль, так как способствуют выработке слюны, которая увлажняет заднюю стенку глотки. Если болевые ощущения не проходят, можно использовать местные средства на основе бензидамина и кетопрофена.

В случае сильной боли Вашкевич посоветовала принимать обезболивающие препараты по назначению специалиста.