Врач Вайчюнас посоветовала пожилым выбирать заушные модели слуховых аппаратов

Сурдолог-оториноларинголог Елена Вайчюнас поделилась рекомендациями по подбору слуховых аппаратов. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Пожилым людям, отметила специалист, лучше подойдут заушные модели, поскольку их проще использовать.

«Во-первых, устройство должно быть простым и удобным в эксплуатации. Во-вторых, важно, чтобы возможности слухового аппарата обеспечивали комфортное и качественное звучание», — пояснила врач.

Специалист посоветовала присмотреться именно к заушным цифровым программируемым аппаратам. Цифровые устройства, пояснила медик, обеспечивают более комфортное звучание и лучшую защиту от шумов. По ее словам, производитель особого значения не имеет.