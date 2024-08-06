Врач Утюмова: темные пятна на арбузе могут указывать на высокое содержание нитратов

Гастроэнтеролог Дарья Утюмова дала советы по выбору арбуза. Слова эксперта опубликовал «ФедералПресс».

Врач рекомендовала покупать плоды в местах с санитарным контролем. Речь идет о магазинах и специальных ярмарках. У продавцов можно попросить сертификаты качества, предложила медик.

Она также отметила, что арбузы отличаются способностью накапливать нитраты в большом количестве. На высокую концентрацию косвенно указывают темные пятна на кожуре и желтоватые прожилки в мякоти.

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