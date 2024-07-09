Врач Утюмова посоветовала выпивать за день не более трех чашек кофе

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что за день рекомендуется выпивать не более трех чашек кофе.

Медик объяснила такое ограничение тем, что избыточное потребление кофеина может вызвать тремор конечностей и усилить тревожность.

«Помимо этого, выраженный мочегонный эффект кофеина может привести к обезвоживанию и истощению организма, а также провоцировать диарею», — сказала специалист.

Особенно опасно злоупотрбелять кофе людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большая доза кофеина может вызывать тахикардию, повышение артериального давления и аритмию, добавила врач.