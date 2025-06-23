Врач Устинова предупредила о риске развития непереносимости лактозы

С возрастом употребление молока может провоцировать проблемы с пищеварением. Почему так происходит, объяснила терапевт и диетолог Елена Устинова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам специалиста, причина кроется в непереносимости лактозы, которая может развиваться с годами из-за различных факторов, включая наследственность.

«В молоке содержится молочный сахар — лактоза. Для расщепления ее до конечных углеводов в нашей ферментативной системе имеется фермент под названием лактаза. У многих людей с течением жизни этот фермент по разным причинам утрачивается», — отметила врач.

Как пояснила медик, в таком случае молочный сахар вызывает вздутие, метеоризм и другие неприятные симптомы. При подобных проблемах стоит заменить традиционные молочные изделия на альтернативные.