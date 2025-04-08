Врач Устинова назвала стереотипом представление о всеобщем весеннем авитаминозе

Распространенное мнение о повсеместном дефиците витаминов весной не совсем корректно, заявила терапевт и диетолог Елена Устинова в беседе с « Известиями ».

По словам врача, проблема весеннего авитаминоза считается стереотипной. Миф о всеобщей нехватке полезных веществ весной возник в те времена, когда свежие продукты были труднодоступны. Современные условия жизни и разнообразие пищи изменили картину.

«Сегодня дефицит витаминов весной испытывают далеко не все люди — главную роль здесь играет то, как человек питается», — пояснила медик.

Хотя овощи и фрукты прошлогоднего урожая частично утрачивают полезные свойства, добавила эксперт, в межсезонье можно восполнить потребность в нутриентах из доступных источников. Например, витамин А содержится в животных жирах, витамин С — в цитрусовых, квашеной капусте, болгарском перце и замороженных ягодах.