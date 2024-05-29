Врач Ускова: проведение ЭКО не провоцирует развитие рака

Репродуктолог Мария Ускова развеяла миф о связи программ ЭКО и развития онкологических заболеваний. Такие выводы не имеют научных доказательств, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

Так, некоторые считают, что прием большого количества гормональных препаратов провоцирует возникновение злокачественных образований.

«В настоящее время нет исследований, которые бы выявили, что гиперстимуляция яичников при проведении ЭКО увеличивает риск появления опухолей», — пояснила врач.

По ее словам, ситуация может измениться при частом использовании методики и предрасположенности к раку, добавил сайт kp.ru.