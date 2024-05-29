Врач Ускова: проведение ЭКО не провоцирует развитие рака

Репродуктолог Мария Ускова развеяла миф о связи программ ЭКО и развития онкологических заболеваний. Такие выводы не имеют научных доказательств, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Так, некоторые считают, что прием большого количества гормональных препаратов провоцирует возникновение злокачественных образований.

«В настоящее время нет исследований, которые бы выявили, что гиперстимуляция яичников при проведении ЭКО увеличивает риск появления опухолей», — пояснила врач.

По ее словам, ситуация может измениться при частом использовании методики и предрасположенности к раку, добавил сайт kp.ru.

Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте