Врач Усачева предупредила о возможном обострении атопического дерматита весной

С наступлением весны многие ощущают ухудшение самочувствия. Это явление объясняется влиянием сезонных факторов: перепадов температуры, изменениями в длине светового дня, началом пыления растений и ростом распространения вирусов, рассказала аллерголог-иммунолог Анна Усачева в беседе с RT .

Специалист подчеркнула, что весной в первую очередь страдают пациенты с аллергическими заболеваниями. С началом цветения у людей с поллинозом появляются насморк, зуд в носу, слезотечение и кашель. Она отметила важность отличия аллергии от ОРВИ.

«При аллергическом рините обычно нет высокой температуры и выраженной интоксикации», — объяснила врач.

Кроме того, по словам эксперта, в этот период часто проявляются бронхиальная астма и атопический дерматит. Повышенное воздействие факторов окружающей среды, таких как солнечный свет, ветер и влажность, может негативно влиять на состояние кожи, вызывая сухость, солнечные ожоги и раздражения.