Врач Урванцева предупредила, что частое использование средств для отбеливания зубов может привести к истончению эмали

Некоторые россияне выбирают угольные и цветные зубные пасты, надеясь на быстрое отбеливание, однако их эффективность и безопасность не доказаны. Медицинский эксперт бренда Stomatol Наталья Урванцева поделилась с «Газетой.Ru» своим мнением по этому вопросу.

Специалист подчеркнула, что термины вроде «детокс» или «натуральный» часто используются как маркетинговый ход и не имеют научного обоснования. Она отметила: «Надпись на упаковке „натуральный“ совершенно не гарантирует безопасность состава. Ведь натуральные вещества тоже могут быть абразивными или аллергизирующими».

Урванцева добавила, что частое использование средств для отбеливания может привести к истончению эмали и повышенной чувствительности зубов. Что касается угольных паст, то они могут помочь избавиться от стойкого налета у курильщиков и любителей кофе, но применять их нужно курсами, написали «Известия».

Для регулярного ухода эксперт рекомендовала выбирать пасты с фторидами, кальцием и мягкими абразивами, которые укрепляют эмаль и предотвращают кариес.