Врач Урбанович предостерег от занятий бегом при наличии проблем с суставами

При наличии серьезных нарушений в работе опорно-двигательной системы от бега лучше воздержаться. Среди таких состояний выделяют прогрессирующий артроз, воспалительные процессы в суставах, нестабильность позвоночника, выраженные межпозвоночные грыжи, Об этом рассказал травматолог-ортопед Сергей Урбанович в беседе с «Газетой.Ru» .

«Осевая нагрузка во время бега в таких случаях повышает риск травм связочного аппарата, менисков и мышц, а также может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Особенно – если организм не подготовлен к интенсивным нагрузкам», – подчеркнул специалист.

При указанных заболеваниях, по словам врача, необходимо пройти диагностику, заняться ЛФК, пройти курс лечения у мануального терапевта или реабилитолога, а при наличии показаний – выполнить операцию. Только когда опорно-двигательный аппарат придет в норму, можно начинать бегать, заключил Урбанович.