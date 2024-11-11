Врач Умрюхин напомнил, что промокшие ноги могут стать причиной развития ОРВИ

Осенью, когда на улице становится холодно и мокро, нужно особенно внимательно следит за своим здлровьем, а также держать ноги в сухости и тепле. Об этом «Абзацу» рассказал заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова д. м. н. Алексей Умрюхин.

Он объяснил, что сами по себе промокшие ноги вряд ли станут причиной ОРВИ. Однако, если человек сначала угодил в лужу, а потом еще и замерз, то болезнь, вероятно, не заставит себя долго ждать.

Кроме того, добавил врач, также важно держать в тепле голову и поясничный отдел спины. переохлаждение этих зон может обернуться болезнями мочеполовой системы или общим снижением иммунитета.