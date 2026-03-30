Врач Умов указал на опасность запивания лекарств напитками

Запивать лекарства чаем, кофе или газировкой не рекомендуется из-за возможного негативного влияния этих напитков на свойства медикаментов, сообщает NEWS.ru . По словам преподавателя кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирурга Александра Умнова, наиболее предпочтительным вариантом является вода благодаря ее нейтральной среде.

Хирург пояснил, что вода не создает препятствий для всасывания препаратов и не изменяет их свойств. В то же время другие жидкости могут оказывать различное воздействие. Например, танины, содержащиеся в чае, могут вызывать чрезмерное возбуждение и бессонницу. Нестероидные противовоспалительные препараты в сочетании с кофе могут привести к токсическому поражению почек. Газированная минеральная вода также не является нейтральной из-за содержания микроэлементов, которые могут взаимодействовать с лекарствами и снижать их всасывание в желудочно-кишечном тракте.

Кроме того, по словам врача, соки способны изменять свойства лекарств и активность ферментов. Грейпфрут, в частности, блокирует цитохромы в печени, что может нарушить метаболизм препаратов и даже привести к смерти.