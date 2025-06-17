Врач Умов рассказал, что дети младшего возраста особенно уязвимы к ротавирусу

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов поделился с NEWS.ru рекомендациями по защите детей от ротавирусной инфекции. Он подчеркнул важность мытья рук и лица после купания в водоемах для предотвращения заражения.

Умнов отметил, что дети младшего возраста особенно уязвимы к ротавирусу из-за активного контакта с водой. Они склонны заглатывать воду во время купания и не всегда соблюдают правила гигиены. Для профилактики инфекции рекомендуется избегать заглатывания воды из водоемов, бассейнов и рек, тщательно мыть руки и лицо после контакта с водой, а также учить детей правильному дыханию через нос во время купания.

Хирург советует детям пить только бутилированную или кипяченую воду и использовать ее для умывания, очистки ротовой и носовой полостей. Также он рекомендует избегать напитков со льдом в местах с сомнительными источниками водоснабжения и тщательно мыть фрукты и овощи фильтрованной водой.

Умнов призывает отказаться от употребления предварительно нарезанных продуктов, особенно в жару, и от покупки еды в сомнительных уличных точках. Вместо этого он рекомендует выбирать проверенные заведения общественного питания, где соблюдаются правила гигиены.

Кроме того, эксперт напоминает о важности регулярного мытья рук или использования влажных салфеток и антисептиков, особенно перед едой и после туалета. Родителям следует иметь под рукой энтеросорбенты, регидратационные растворы и жаропонижающие средства, а также своевременно обращаться за медицинской помощью при необходимости.