Врач Умнов: трещины на ногах возникают из-за несбалансированного питания

Трещины на ногах, в том числе на пятках, зачастую возникают из-за нарушения гидролипидного баланса кожи и несбалансированного питания. Об этом рассказал врач-хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также повреждения появляются на фоне нехватки жидкости в организме, возрастных изменений и тяжелой физической нагрузки. Трещины вызывают боль при ходьбе и являются «открытыми воротами» для серьезных инфекций.

В случае инфицирования на коже человека могут появиться нагноения или даже язвы, отметил Умнов.

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