Врач Умнов предупредил о рисках употребления кофе при варикозе

Врач Александр Умнов из Государственного университета просвещения предостерег людей с варикозом от чрезмерного потребления кофе. В интервью NEWS.ru он пояснил, что кофеин, содержащийся в напитке, может сужать кровеносные сосуды.

По словам медика, употребление кофе приводит к спазму сосудов и активизации надпочечников, что увеличивает выработку адреналина и повышает частоту сердечных сокращений. Это, в свою очередь, может привести к «централизации» кровообращения, когда кровь перенаправляется от периферии к жизненно важным органам.

Умнов отметил, что при варикозе употребление более трех чашек кофе в день может способствовать развитию артериальной гипертонии и варикозного расширения вен нижних конечностей. Он пояснил, что в глубоких венах нижних конечностей происходит уменьшение количества крови в венозном русле, что может привести к тромбозу и воспалению стенок сосудов.

Хирург добавил, что при наличии патологий в глубоких венах клапаны, препятствующие обратному току крови в поверхностные сосуды, могут повреждаться, что приводит к возрастанию кровотока по поверхностным венам и нарушению нормальной работы сосудов.