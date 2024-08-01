Врач Умнов: алкоголизм грозит снижением когнитивных способностей

Алкоголизм всегда разрушительно влияет на все системы организма. Такая зависимость грозит разрушением нейронов в головном мозге и снижением когнитивных способностей, рассказал врач Александр Умнов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, все патологические процессы в головном мозге приводят к энцефалопатии, также повышается раздражительность и агрессивность. Кроме того, страдают органы желудочно-кишечного тракта, сообщила Общественная Служба Новостей.

Так, выпитая рюмка водки может привести к ожогу слизистой ротовой полости, пищевода и желудка, отметил Умнов.