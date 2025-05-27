Врач Умнов рассказал, что заразиться глистами можно через сырую воду

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил NEWS.ru , что личинки глистов могут проникнуть в организм человека через одежду и постельное белье. Он добавил, что заразиться также можно через сырую воду, а также плохо термически обработанную рыбу или мясо.

Глисты — это распространенное заболевание, которое может возникнуть у людей любого возраста. Личинки глистов передаются от человека к человеку через бытовые предметы, одежду и постель. Кроме того, заразиться можно через немытые овощи и фрукты из магазина или с огорода, а также через сырые продукты.

Умнов подчеркнул, что важно избегать контакта с зараженными домашними животными и тщательно мыть руки в течение дня, чтобы предотвратить заражение. Также стоит быть осторожными с салатами и блюдами из кулинарии, где могли использоваться зараженные продукты.

Для выявления и лечения гельминтозов нужно обратиться к врачу. Он назначит противогельминтные препараты после проведения лабораторных анализов и учитывая возраст и вес пациента.