Врач Уланкина: тепловой удар может обернуться судорогами и комой

Врач Ольга Уланкина рассказала об опасности теплового удара. В таком состоянии человек ощущает сильную слабость и жажду, отметила эксперт в беседе с Life .

По ее словам, к симптомам также относится повышение температуры тела до 42 градусов. При перегреве организма кожа становится красной и сухой, а пульс увеличивается. У некоторых начинаются головные боли.

Специалист также предупредила о вероятном появлении спутанности сознания. Могут возникнуть галлюцинации, судороги, обморок. Кроме того, есть риск впасть в кому.