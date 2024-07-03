Врач Уланкина: тепловой удар может обернуться судорогами и комой

Врач Ольга Уланкина рассказала об опасности теплового удара. В таком состоянии человек ощущает сильную слабость и жажду, отметила эксперт в беседе с Life.

По ее словам, к симптомам также относится повышение температуры тела до 42 градусов. При перегреве организма кожа становится красной и сухой, а пульс увеличивается. У некоторых начинаются головные боли.

Специалист также предупредила о вероятном появлении спутанности сознания. Могут возникнуть галлюцинации, судороги, обморок. Кроме того, есть риск впасть в кому.

«Бороться есть, чем». Экс-офицер назвал четыре способа противостоять дронам ВСУ

Неуловимые «Кинжалы». Главное об уникальном гиперзвуковом оружии России

Герой Белого моря. Как поморский кормщик повторил подвиг Ивана Сусанина

Возвращение Трампа к власти разрушит старый мир. Отношения России и США улучшатся?

Стало известно о состоянии сбитого пьяным мигрантом подростка в Новосибирске

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте