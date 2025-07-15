Врач Уланкина сообщила, что разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 5-7 градусов

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина сообщила RT, что кондиционер в жару становится настоящим спасением, однако его неправильное использование может привести к нежелательным последствиям для здоровья, таким как простуда, обострение хронических заболеваний и мышечные боли.

Специалист отметила, что разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 5–7 градусов. Например, если за окном +35 градусов, то в комнате лучше выставить +28 градусов, а не +20 градусов. Это поможет снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и уменьшить риск переохлаждения.

Уланкина подчеркнула, что важно правильно настроить поток воздуха, чтобы избежать прямого попадания холодной струи на чувствительные участки тела. Она рекомендовала направлять потоки воздуха вверх или в сторону, чтобы охлаждение было более мягким и равномерным.