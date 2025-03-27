Врач Уланкина: развитие лейкоза связано с мутацией стволовых клеток

По ее словам, лейкоз развивается из-за сбоя в процессе производства и созревания лейкоцитов в костном мозге. Это связано с мутацией стволовых клеток — предшественников всех других клеток в организме. Точные причины науке пока неизвестны.

В зоне особого риска люди с наследственной предрасположенностью. Выделяют два основных типа острых лейкозов — миелоидный и лимфобластный. Первый чаще диагностируют у людей после 50 лет. Болезнь сложно обнаружить на начальном этапе, ее проявления можно спутать с обычной усталостью.

Чтобы победить лейкоз и остановить аномальное образование лейкоцитов, пациентам проводят химиотерапию или таргетную терапию. В ряде случаев необходима трансплантация костного мозга. Лейкоз требует долгого и сложного лечения.