Врач Уланкина: развитие лейкоза связано с мутацией стволовых клеток

Эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук, врач Ольга Уланкина рассказала RT о факторах, увеличивающих риск развития рака крови (лейкоза).

По ее словам, лейкоз развивается из-за сбоя в процессе производства и созревания лейкоцитов в костном мозге. Это связано с мутацией стволовых клеток — предшественников всех других клеток в организме. Точные причины науке пока неизвестны.

В зоне особого риска люди с наследственной предрасположенностью. Выделяют два основных типа острых лейкозов — миелоидный и лимфобластный. Первый чаще диагностируют у людей после 50 лет. Болезнь сложно обнаружить на начальном этапе, ее проявления можно спутать с обычной усталостью.

Чтобы победить лейкоз и остановить аномальное образование лейкоцитов, пациентам проводят химиотерапию или таргетную терапию. В ряде случаев необходима трансплантация костного мозга. Лейкоз требует долгого и сложного лечения.

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