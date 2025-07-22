Врач Уланкина рассказала, что высокая влажность может провоцировать приступы стенокардии

В Москве прошли тропические ливни, вызвавшие не только затруднения на дорогах, но и ухудшение состояния здоровья у некоторых жителей. Повышенная влажность и переменчивое атмосферное давление представляют опасность для тех, у кого есть хронические заболевания. Врач Ольга Уланкина поделилась с Life информацией о том, какие болезни могут обостриться из-за дождя и как уменьшить его негативное влияние.

По словам доктора, в первую очередь страдают суставы: у пациентов с артритами, артрозами и остеохондрозом при изменении погоды часто усиливается боль. Также уязвима сердечно-сосудистая система: перепады давления и высокая влажность могут провоцировать скачки артериального давления и приступы стенокардии.

Люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей — еще одна группа риска. Повышенная влажность способствует размножению патогенных микроорганизмов, а холодный сырой воздух раздражает слизистые, вызывая кашель и одышку.

Кроме того, дождливая погода может усугублять неврологические и психологические расстройства: недостаток солнечного света способен усилить мигрени, депрессию и тревожные состояния, предупредила Уланкина.