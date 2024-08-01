Врач Уланкина рассказала, что туберкулезом можно заразиться через продукты

Туберкулез — это серьезное заболевание, которым может заразиться любой человек вне зависимости от пола или возраста. Основной способ передачи болезни — воздушно-капельный, однако существуют и другие формы заражения. Об этом рассказала Life врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Как пояснила специалист, в 95% случаев причиной туберкулеза становятся бактерии Mycobacterium tuberculosis, известные также как палочки Коха. Эти микроорганизмы содержат специфические белки, способствующие воспалительной реакции в организме. Иммунная система пытается ограничить инфекцию, формируя вокруг нее капсулу из соединительной ткани.

Врач отметила, что заражение туберкулезом может произойти у любого человека. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем, что означает, что бактерии попадают в воздух, когда инфицированный человек кашляет, чихает или просто говорит. В дополнение к этому, существуют и другие пути передачи: воздушно-пылевой (когда частички мокроты зараженного оседают на пыли), алиментарный (через пищу) и контактный (при использовании общих предметов быта с больным туберкулезом)



Уланкина также обратила внимание, что первые признаки туберкулеза зачастую заметны: повышенная температура, усиленное потоотделение, потеря веса, а также возможный кашель с примесью крови. Однако такие симптомы иногда принимают за обычную простуду или грипп. Но следует насторожиться, если кашель с мокротой продолжается три недели и более, появляются боли в груди, и при кашле выделяется кровь.