Врач Уланкина рассказала, что рак простаты является одним из самых опасных

Специалист из Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в разговоре с RT подчеркнула, что среди онкологических заболеваний у мужчин рак простаты является одним из самых опасных, уступая только раку легких.

«Опухоль возникает из клеток предстательной железы. Ее главная опасность заключается в длительном отсутствии симптомов. Когда же они появляются (учащенное мочеиспускание, слабая струя, кровь в моче или сперме), их часто принимают за признаки других заболеваний и не всегда обращаются к врачу. При этом болезнь развивается медленно, а на ранних стадиях хорошо поддается лечению», — объяснила врач.

Она рекомендовала мужчинам старше 40–50 лет регулярно проходить профилактические осмотры.

Для постановки точного диагноза используют все эти методы, так как результатов одного может быть недостаточно. Например, повышенный уровень простатического антигена не всегда указывает на развитие опухоли — этот показатель может увеличиваться и при других заболеваниях, таких как простатит, подчеркнула специалист.

Выбор метода зависит от стадии и формы заболевания, возраста пациента и общего состояния здоровья, пояснила Уланкина.