Врач Уланкина рассказала, что после праздников может обостриться панкреатит

Новогодние праздники часто сопровождаются обильными застольями, которые могут негативно сказаться на здоровье. Какие недуги способны обостриться после такого отдыха, рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с RT .

Специалист предупредила о подобных последствиях пациентов с хроническим гастритом, панкреатитом и желчнокаменной болезнью.

«Поджелудочная железа особенно уязвима: сочетание алкоголя, избытка жиров и простых углеводов может вызвать острый панкреатит, требующий немедленной госпитализации», — заявила врач.

По ее словам, сердечно-сосудистая система также подвергается риску. У людей с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца или аритмиями избыток соли в закусках, стресс и недосып могут способствовать развитию гипертонических кризов и других осложнений.