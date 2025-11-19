Врач Уланкина рассказала, что курение остается главным провокатором ХОБЛ

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — серьезное заболевание, которое развивается постепенно и приводит к устойчивому затруднению дыхания. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Известиям», кто в группе риска по ХОБЛ, как распознать болезнь на ранней стадии и предотвратить ее развитие.

При ХОБЛ происходят два основных патологических процесса: постоянное воспаление в бронхах с избыточным образованием мокроты и повреждение альвеол, где происходит газообмен. Эти изменения вызывают сужение дыхательных путей и делают выдох особенно трудным.

Первые признаки ХОБЛ часто остаются незамеченными — это может быть утренний кашель с мокротой или небольшая одышка при подъеме по лестнице. Со временем дыхание становится свистящим, а ощущение нехватки воздуха возникает даже при обычной ходьбе.

Курение остается главным провокатором заболевания, но опасности подвергаются и пассивные курильщики, особенно дети. В группе риска также находятся работники вредных производств: шахтеры, металлурги, строители. Постоянное вдыхание промышленной пыли и токсичных частиц постепенно приводит к необратимым изменениям в бронхах и альвеолах.

Профилактика ХОБЛ должна быть комплексной и начинаться как можно раньше. Важно отказаться от курения, соблюдать технику безопасности на производстве, проходить регулярные медицинские осмотры и вести активный образ жизни. Дыхательная гимнастика, плавание и ходьба помогают поддерживать функциональный резерв легких.