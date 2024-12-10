Врач Уланкина рассказала, что бронхит в легкой форме можно вылечить в домашних условиях

Это заболевание, по словам медика, может напоминать обычную простуду или ОРВИ, однако бронхит считается более коварным. Если его вовремя не выявить и не начать лечить, он может перерасти в пневмонию или бронхиальную астму. Самым очевидным симптомом бронхита считается кашель: он может быть как сухим, так и влажным, с выделением мокроты.

Бронхит, протекающий в легкой форме, можно лечить в домашних условиях. Врачи обычно назначают пациентам мукоактивные препараты, которые помогают разжижать мокроту. Антибиотики при остром бронхите не используются, они могут быть применены лишь в том случае, если в анализе крови выявлена бактериальная инфекция, пояснила Уланкина.