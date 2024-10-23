Врач Уланкина призвала отказаться от народных средств при лечении кашля

При появлении кашля необходимо обратиться за медицинской помощью. Лечение с использованием народных средств нецелесообразно. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с Ura.ru .

По ее словам, кашель не всегда является симптомом ОРВИ. Соответствующий рефлекс порой указывает на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с щитовидной железой и пищеварительной системой. Недуг только усугубится, если вовремя не посетить доктора, предупредила врач.

До визита в поликлинику, добавила специалист, стоит пить больше жидкости. Уланкина также посоветовала увлажнить слизистую леденцами для рассасывания.