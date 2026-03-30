Врач Уланкина призвала не заниматься самолечением при одновременном возникновении аллергии и ОРВИ

Врач Ольга Уланкина в беседе с RT обратила внимание на взаимосвязь между весенней аллергией и ОРВИ. Аллергическое воспаление слизистой оболочки носа может повышать восприимчивость к вирусам, а вирусная инфекция — усиливать аллергические проявления.

По словам эксперта, если симптомы поллиноза и ОРВИ возникают одновременно, клиническая картина заболевания может быть неясной. Она посоветовала в такой ситуации не заниматься самолечением, а обратиться к врачу для дифференцирования состояний.

«Противовирусные препараты и антибиотики не помогают при аллергии, а антигистаминные не действуют на вирусы», — объяснила медик.

Специалист также рекомендовала не прекращать прием базовой противоаллергической терапии во время ОРВИ, если доктор не сказал иначе.